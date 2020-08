66 jugadores decidieron no participar en la temporada de la NFL por el Covid-19

Un total de 66 jugadores decidieron no disputar la temporada 2020 de la NFL debido a la pandemia de coronavirus y casi la mitad de ellos son linieros.

Veinte linieros ofensivos y 11 defensivos se dieron de baja antes de la fecha límite del jueves. Jugadores que renunciaron por motivos médicos recibirán una prima de 350 mil dólares y aquellos que renuncien de manera voluntaria recibirán 150 mil como un anticipo de salarios futuros.

Nueva Inglaterra fue, por mucho, el equipo que más jugadores perdió para esta temporada, que inicia el 10 de septiembre con el duelo en el que los Texans de Houston visitan a los campeones Chiefs de Kansas City. Los Patriots, que vieron partir a varias de sus estrellas en la agencia libre —incluyendo, por supuesto, a Tom Brady que se fue a Tampa Bay— perdieron a ocho jugadores que decidieron no participar este año.

El corredor Brandon Bolden, el tacle ofensivo Marcus Cannon, el safety Patrick Chung, el linebacker Dont’a Hightower, el tight end Matt LaCosse, el receptor Marqise Lee, el liniero ofensivo Najee Toran y el fullback Dan Vitale. Hightower, Cannon y Chung tuvieron contribuciones importantes en las campañas más recientes.

Cleveland le siguió con cinco jugadores que se perderán la temporada: el defensive tackle Andrew Billings, el tacle Drake Dorbeck y los guardias Drew Forbes, Colby Gossett y Malcolm Pridgeon.

Sólo tres equipos no tuvieron jugadores que se dieron baja: Steelers, Falcons y Chargers.

“No es una decisión fácil que tomar como jugador, especialmente cuando amas el deporte”, dijo el safety de los Broncos Justin Simmons y quien sí disputará la temporada. “Pero la familia siempre está primero. He tenido varias conversaciones complicadas con mi esposa y no va a ser siempre fácil. Al igual que en el resto del país no es sencillo para nadie”.

El resto del desglose por posición: Hay 11 receptores, ocho linebackers, seis cornerbacks, cuatro corredores, tres tight ends y safeties. No hubo quarterbacks ni pateadores.

Si algún jugador decide darse de baja después de la fecha límite del jueves debido a un cambio en sus circunstancias médicas, recibirá una prima —a menos de que haya excedido la cantidad máxima en el tiempo que estuvo activo. De otra manera no habrá ninguna compensación financiera si se dan de baja de manera voluntaria.

BAJAS VOLUNTARIAS

Baltimore Ravens: KR De'Anthony Thomas, OL Andre Smith

Buffalo Bills: DT Star Lotulelei, CB E.J. Gaines

Dallas Cowboys: CB Maurice Canady, WR Stephen Guidry

Green Bay Packers: WR Devin Funchess

Houston Texans: DT Eddie Vanderdoes

Jacksonville Jaguars: EDGE Lerentee McCray, CB Rashaan Melvin

Kansas City Chiefs: OL Laurent Duvernay-Tardif

Miami Dolphins: WR Allen Hurns, WR Albert Wilson

New England Patriots: LB Dont'a Hightower, FB Dan Vitale, RB Brandon Bolden, OL Najee Toran, WR Marqise Lee

Philadelphia Eagles: WR Marquise Goodwin

San Francisco 49ers: WR Travis Benjamin

Seattle Seahawks: OL Chance Warmack

Tennessee Titans: OL Anthony McKinney

BAJAS POR RIESGO

Arizona Cardinals: OL Marcus Gilbert

Carolina Panthers: LB Christian Miller

Cleveland Browns: OL Colby Gossett

Los Angeles Rams: OT Chandler Brewer

Minnesota Vikings: DT Michael Pierce

New England Patriots: OL Marcus Cannon

Tampa Bay Buccaneers: OT Brad Seaton

Washington Football Team: DE Caleb Brantley

BAJAS SIN ESPECIFICAR

Carolina Panthers: LB Jordan Mack

Chicago Bears: DT Eddie Goldman, S Jordan Lucas

Cincinnati Bengals: DT Josh Tupou, OT Isaiah Prince

Cleveland Browns: G Drew Forbes, T Drake Dorbeck, DT Andrew Billings, G Malcolm Pridgeon

Dallas Cowboys: FB Jamize Olawale

Denver Broncos: DT Kyle Peko, RT Ja'Wuan James

Detroit Lions: DT John Atkins, WR Geronimo Allison, C Russell Bodine

Indianapolis Colts: LB Skai Moore, DB Rolan Milligan, DB Marvell Tell

Jacksonville Jaguars: DT Al Woods

Kansas City Chiefs: RB Damien Williams, OT Lucas Niang

Las Vegas Raiders: DB D.J. Killings, DE Jeremiah Valoaga, LB Ukeme Eligwe

New England Patriots: S Patrick Chung, TE Matt LaCosse

New Orleans Saints: TE Jason Vander Laan, TE Cole Wick

New York Giants: OL Nate Solder, WR Da'Mari Scott, CB Sam Beal

New York Jets: OL Leo Koloamatangi, LB C.J. Mosley, WR Josh Doctson

San Francisco 49ers: OL Shon Coleman

