AMLO no tapará a Ana Guevara si resulta culpable por irregularidades

En su gira por el noreste del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió hablar de temas deportivos que acontecen más en los escritorios.

Aseguran oficinas de Cruz Azul y montan operativo en contra de Víctor Garcés

Ante el cuestionamiento sobre la labor que ha tenido Ana Gabriela Guevara en la Conade y las irregularidades que la Secretaria de la Función Pública investiga sobre la sonorense y su equipo de trabajo, López Obrador afirmó que "si se comprueba no se va proteger a nadie".

La Unidad del Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de la Función Pública (SFP) identificó irregularidades en la asignación y comprobación de 50.8 millones de pesos del fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), administrado por la Conade.

"Eso o tiene que ver la oficina de la Función Pública (caso Guevara), es un proceso legal, hay que tener en cuenta que ya se acercan las elecciones en varios estados y se aprovecha para hacer cuestionamientos, muchas veces sin pruebas sin fundamentos. No se pueden hacer juicios sumarios ni linchamientos y tener confianza en que las autoridades correspondientes resuelvan".

Daniella Chávez se convierte en accionista de un equipo de futbol La chilena es una apasionada al futbol

"Nosotros no permitimos la corrupción, sea quién sea. Cero impunidad. Yo no llegué a la presidencia para ser tapadera de nadie. Tenemos que actuar con rectitud. No adelantar víspera y no politizar", declaró Obrador esta mañana en Ciudad Obregón, Sonora.

El primer mandatario de la nación refirió los tiempos electorales que se avecinan. Guevara no ha descartado competir por la gubernatura de Sonora.

En cuanto a los estadios de beisbol de Hermosillo y Ciudad Obregón, López Obrador señaló que se volverán parte del inmobiliario urbano.

"El secretario de desarrollo urbano Román Meyer tiene que presentar el plan, estamos trabajando con la gobernadora y tengo el compromiso y vamos a cumplir de que se adquiera, que la federación se haga cargo del antiguo estadio de beisbol para que no se convierta en espacio privado que siga siendo un espacio público, pero remodelado como parte del plan de desarrollo urbano de Ciudad Obregón estamos hablando con la gobernadora de este tema y es cuestión de tiempo, pero ya estamos trabajando".

Sobre Probeis confirmó que será la Conade la que opere esta oficina creada por la Presidencia para el desarrollo y promoción del beisbol.

Shakira muestra su celulitis en un mini vestido de mezclilla La cantante se ha mantenido alejada de las cirugías

TAMBIÉN PUEDES VER