'Ganador de la Champions será el campeón de la pandemia': Kempes

La reanudación de la UEFA Champions League se dará bajo condiciones muy diferentes a como venía siendo debido a la pandemia de la Covid-19. Las fases de cuartos de final, semifinales y final se jugarán ahora a un solo partido y en una sola sede y el ganador de este año será recordado como “el campeón de la pandemia, lamentablemente”, afirmó el ex internacional Mario Kempes.

“Va a ser algo muy raro, es un año muy complicado el que estamos viviendo en medio de una pandemia donde hay miles y miles de muertes. Es una época muy diferente y muchos la van a recordar como una anécdota, es decir, ‘salimos campeones cuando no pudimos festejar’. Salga quien salga va a ser un campeonato que no se pueda festejar. Va a ser un festejo muy raro y será recordado como el campeón de la pandemia, por desgracia”, afirmó el famoso “Matador”.

Pese a la pandemia, Kempes está contento de tener de vuelta el máximo torneo de clubes a nivel mundial. / Cortesía ESPN

Y si queremos volver a ver este torneo como estábamos acostumbrados, tendremos que actuar responsablemente tomando las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias para que esta pandemia comience a ceder, dijo Kempes.

“Se habla mucho de la inyección (vacuna), que después de la inyección todo va a volver a cambiar, pero no lo creo porque esto va para largo, no a todos nos va a alcanzar para ella. Vamos a tener que acostumbrarnos a ver los estadios vacíos, que los jugadores en vez de estar tomando café o ir a una discoteca tendrán que ir del entrenamiento a casa y de la casa al entrenamiento porque si no esto va a ser una bolita de nieve que empieza pequeñita y después termina arrasando. Si no tenemos la capacidad nosotros mismos de cuidarnos esto puede durar un montón”.

Pero a pesar del coronavirus, se dijo contento de que la Champions esté de vuelta.

“Es un placer volver a lo que más nos gusta a todos que es la Champions. Vamos a tener partidos muy interesantes. Ya veremos lo que pasa con el Manchester City y Real Madrid y que va a pasar con la Juventus, a ver si puede darle la vuelta al Lyon. Yo creo que todos estábamos esperando este momento de que abrieran las puertas de los estadios aunque sea sin público. Vuelve el futbol, la alegría, la Champions, el máximo torneo después de los mundiales”, finalizó.

