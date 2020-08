La FIA sanciona a Racing Point tras protesta de Renault

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) sancionó con la pérdida de 15 puntos en el Mundial de Constructores y una multa de 400 mil euros al equipo Racing Point, tras estimar las tres protestas que presentó Renault que consideraba que sus monoplazas no cumplían con la normativa.

El equipo francés presentó reclamaciones contra los Racing Point, cuyo parecido con los Mercedes de 2019 ha despertado cierta polémica, tras los Grandes Premios de Estiria, Hungría y Gran Bretaña, por irregularidades en los conductos de frenos, que aseguraba ser una copia directa de los de las 'flechas plateadas', y la FIA le ha terminado por dar la razón.

El organismo multó con 400 mil euros, 200 mil por cada uno de los dos coches, y con la pérdida de 15 puntos, 7,5 por cada monoplaza, pero únicamente en el Mundial de Constructores, por lo que tanto el mexicano Sergio Pérez (22) como el canadiense Lance Stroll (20) mantienen los suyos en el Mundial de Pilotos.

👀 All the details on the FIA decision…#F1 https://t.co/bOCBaBqohX

— Formula 1 (@F1) August 7, 2020