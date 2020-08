Facundo prefiere una cascarita que a Shakira

El conductor de televisión Facundo charló con Javier Alarcón, en su canal de YouTube y aseguró que es un gran aficionado al futbol a tal grado que aceptaría jugar una cascarita a una invitación de la cantante Shakira.

Peleadora noquea a su rival y celebra con sensual baile

Víctor Manuel Vucetich es el elegido para dirigir a Chivas

“La verdad es lo que más me divierte, cambiaría lo que sea por una cáscara, es donde mejor me la paso. Está Shakira invitándome a un perro intenso y está un balón y unos güeyes ahí en un camellón, creo que sí prefiero la del balón”, aceptó.

Facundo reconoció que no es el jugador más técnico pero sí es “aferrado” por lo que ha mejorado a través de los años.

“De morro tenía un equipo de futbol y yo era muy malo, me quedaba ser aferrado, correr mucho y era de los que tenía el balón y luego, luego se lo daba a un amigo porque yo sabía que no era bueno para burlar. La neta con mi aferrado sí me he vuelto mejor”, dijo.

Durante la plática, también recordaron su etapa en Televisa Deportes, con los que cubrieron mundiales y Juegos Olímpicos.

Ver a partir del minuto 34

Suzy Cortez celebra triunfo del Barça con sexy video La guapa brasileña también pronóstico que el Barcelona derrotará por 3-0 al Bayern Múnich el próximo viernes, para avanzar a semifinales

TAMBIÉN PUEDES VER