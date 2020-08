Se contagia Diego Reyes de Covid-19

Diego Reyes regresó la polémica por la fiesta que organizó Hugo González hace una semana, al dar positivo a Covid-19.

Tigres informó sobe un contagio en uno de los jugadores, pero fue el propio Diego Reyes quien aceptó que se trata de él.

"Me gustaría compartirles que he dado positivo en la última prueba que me hice de Covid-19. Estoy bien, no presento ningún síntoma".

"Hoy me doy cuenta de lo importante que es seguir las recomendaciones del sector Salud. Estoy tranquilo y seguro que esto pasará pronto, porque en 10 años de carrera siempre he tenido un comportamiento ejemplar", mencionó en un comunicado.

El jugador asistió a la fiesta de cumpleaños de Hugo González, portero de Rayados, donde también estuvo Dorlan Pabón.

Aunque los jugadores albiazules se sometieron a pruebas de Covid y quedaron aislados, perdiéndose el duelo ante León, en los felinos no siguieron el mismo protocolo.

"Quisiera agradecer al Club por dejarme compartirles esto, porque mi intención siempre ha sido y seguirá siendo dar un buen ejemplo para los niños y jóvenes mexicanos".

"He demostrado que estoy hecho para grandes retos y hoy me comprometo a no bajar la guardia, siguiendo al pie de la letra las recomendaciones de salud", mencionó.

Reyes no ha jugado en ninguno de los partidos de Tigres en el Guard1anes 2020, además quedó descartado para el encuentro de este martes ante Puebla.

