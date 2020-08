'Chiquita' González y Daniel Zaragoza, listos para regresar al ring

Ahora que se ha puesto de moda la vuelta a los cuadriláteros de leyendas del boxeo como Julio César Chávez, Jorge “Travieso” Arce y hasta Mike Tyson, los ex campeones mundiales Humberto “Chiquita” González y Daniel Zaragoza no se quisieron quedar atrás y se enfrentarán en una exhibición benéfica este viernes 14 de agosto en el Estado de México.

El objetivo principal de esta pelea es reactivar el boxeo en el Estado y ayudar a los boxeadores que no han podido pelear y ganar dinero debido a la pendemia de la Covid-19.

Mexsport

Y aunque son buenos amigos, y hasta compadres, González y Zaragoza saben que arriba del ring la amistad quedará de lado y subirán como lo hacían en los viejos tiempos: : “Tengo que menearme para pasarlo y descontarlo”, ya está pensando la “Chiquita” González. “Si me da uno duro, le regreso dos”, respondió Zaragoza.

Getty Images

“No vamos a ganar ni un solo peso, es para ayudar a los boxeadores que lo necesitan”, Humberto González

-¿Cómo surgió la idea de esta pelea?

CHIQUITA GONZÁLEZ: “Voy a pelear con mi compadre Daniel Zaragoza que también hizo una gran carrera. La idea es reabrir el boxeo en el Estado de México y cuando le comentamos el plan dijo que ‘¡va, va, va!’, no puso pretextos. Le gustó la forma y todo y dijo que si”.

DANIEL ZARAGOZA: “Así se dieron las cosas con Humberto y adelante, estoy puesto”.

Getty Images

“Los peleadores de la función, que son 10, se tienen que llevar su salario para reactivar su economía”, Daniel Zaragoza

-¿Cómo se llevará a cabo la función?

CHG: “La vamos a hacer con guantes de 16 onzas, con careta y todas las medidas de sanidad para estar seguros. Será una función sin público pero se va a transmitir en vivo en el Facebook del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) e Imagen Televisión”.

DZ: “Será en el salón Marbet de Ciudad Neza, con todos los protocolos, pruebas de Covid-19, una persona para ayuda del boxeador. Es una función que consta de cinco peleas más la exhibición. Un juez presente y los otros dos virtuales y con todas las medidas de seguridad debido a esta pandemia que estamos pasando”.

Mexsport

“Voy a usar los colores que solía utilizar, mi bata, mis zapatillas. Voy a salir bien vestido, me da emoción porque además me voy a poner los guantes con otro gran campeón”, Humberto González

-¿Y ya están entrenando? ¿Cómo están físicamente?

CHG: “Hay que tener condición porque juegos de manos son de villanos. Ahora que está esto de la cuarentena es lo que estoy haciendo, puro ejercicio. Esto ya no es cuarentena, es cincuentena. Yo estoy entrenando y me siento bien. Tengo buena condición, puedo tirar golpes, soy zurdo o derecho, no me cuesta trabajo”.

DZ: “El respeto que me merece el boxeo no me hace más que llegar bien preparado y dar una exhibición a como ordenan los cánones. Estoy contento, hace mucho que no estaba bien concentrado para una pelea. Me siento bastante bien, llevo cuatro, cinco kilos abajo, imagínate si no estoy bien concentrados”.

-¿Van a ‘calentar’ la pelea con mensajes en redes sociales como lo hacen Chávez y el “Travieso”?

CHG: “No porque siempre hemos estado hablándonos, nos hemos visto en muchas convenciones del Consejo Mundial de Boxeo, nos llevamos bien. No lo haríamos porque no necesitamos calentar el ambiente. Nosotros vamos a hacer una exhibición buena. No voy a mandar mensajes en redes sociales, al contrario, yo le digo que se ve bien”.

DZ: “Vamos a hacer lo que estamos haciendo. No tiene caso un pique porque como todos bien saben la ‘Chiquita’ y yo somos grandes amigos. Que se vea arriba del ring. Un golpe cuando duele, se regresa y así se hace”.

1997

Año en que Daniel Zaragoza se retiró del boxeo luego de perder el título mundial de peso súper gallo ante Érik “Terrible” Morales

43

Victoria consiguió Humberto González a lo largo de su carrera de las cuales 30 fueron por nocaut. Perdió tres veces

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV