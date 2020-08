Coach de Astros es suspendido 20 juegos por pelea

El coach de bateo de los Astros de Houston, Alex Cintrón, recibió una suspensión de 20 juegos y una multa por incitar una gresca que vació las bancas en un partido en Oakland.

Grandes Ligas también anunció el martes que suspendió por seis partidos al jardinero de los Atléticos Ramón Laureano. Tanto el coach puertorriqueño como el pelotero dominicano recibieron multas, cuyos montos no fueron divulgados.

La suspensión de Cintrón es la más severa por un incidente dentro del terreno de juego en 15 años, remontándose a los 20 partidos que recibió el lanzador de Texas Kenny Rogers por su altercado con dos camarógrafos en 2005.

“Acepto la suspensión de MLB y aprenderé de esto”, dijo Cintrón en un comunicado. “Aunque nunca aludí a la madre de Ramón, mis acciones fue inapropiadas. Me disculpo por mi parte en el desafortunado incidente el domingo. Como coaches, tenemos una mayor responsabilidad y debemos ser ejemplo a los jugadores. Ojalá que otros coaches aprendan de mi error de modo que esto no vuelva a ocurrir en el futuro".

Laureano hubiera empezado a purgar su suspensión la noche del martes, cuando los Atléticos inician una serie contra los Angelinos de Los Ángeles en Anaheim. Sin embargo, Laureano decidió apelar y el castigo tendrá que esperar mientras se tramita el recurso.

Laureano recibió un pelotazo por parte del pitcher mexicano Humberto Castellanos, con un out en el séptimo inning del juego que Oakland ganó 7-2 el domingo. Luego de intercambiar palabras y gesticular hacia Cintrón, Laureano abandonó la primera base, soltó su casco y se acercó a la cueva de los Astros.

El receptor de Houston Dustin Garneau derribó a Laureano antes que el peloteros de los A's pudiera encarar al coach puertorriqueño de 41 años.

Laureano formó parte de los Astros y los clubes han sido los dos primeros de la División Oeste de la Liga Americana las últimas dos campañas.

El lanzador de los A's Mike Fiers, otro exjugador de Houston, fue quien destapó el escándalo de robo de señales de los Astros en un reportaje publicado por The Athletic en noviembre pasado.

Al anunciar los castigos, MLB precisó que Cintrón fue suspendido por “incitar y agravar el conflicto entre los clubes. Dada la pandemia de coronavirus, el béisbol ha establecido un estricto protocolo que busca impedir altercados.

