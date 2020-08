Se ilumina castillo de Disney para celebrar final de la MLS

Para celebrar el juego de campeonato dela “MLS is Back Tournament” entre Orlando City SC y Portland Timbers, Walt Disney World Resort iluminó, temporalmente, su icónico Castillo de Cenicienta con los colores característicos de ambos equipos, morado por Orlando City y verde por Portland Timbers.

Esta iluminación bicolor especial del Castillo de Cenicienta rinde homenaje al exitoso regreso del deporte profesional y a los miembros del elenco que cooperaron para que este torneo pudiera llevarse a cabo, adicionalmente al improbable y mágico éxito en el torneo de ambos equipos quienes, como Cenicienta, no esperaban una jornada de cuento de hadas durante este torneo histórico.

El partido por el Campeonato se llevó a cabo en el complejo de ESPN Wide World of Sports en Walt Disney World Resort en Florida y el “MLS is Back Tournament” ha marcado el reinicio de la vigésimo quinta temporada de la MLS.

El evento reunió, aproximadamente, a 750 jugadores y 500 empleados de la MLS en el complejo de ESPN Wide World of Sports para llevar a cabo 51 partidos en 35 días. A principios de esta semana, Guinness World Records reconoció a la MLS con el Récord Mundial por llevar a cabo un torneo profesional de soccer en una sola locación por haber jugado el torneo completo en ESPN Wide World of Sports.

🏰 @WaltDisneyWorld temporarily lit its iconic Cinderella Castle at Magic Kingdom Park in the colors of @TimbersFC & @OrlandoCitySC. #MLSisBack pic.twitter.com/jBUk6A1U6P

— Major League Soccer (@MLS) August 12, 2020