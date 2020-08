Víctor Guzmán rompe el silencio tras caso por doping

El futbolista mexicano Víctor Guzmán, ayer quedó oficialmente habilitado por las autoridades para volver al futbol mexicano, así lo informó el Pachuca mediante sus redes sociales. Ante dicha noticia, el Pocho habló por primera ocasión tras el caso de doping por el que atravesó, asegurando que se encuentra arrepentido.

"Estoy arrepentido, es algo que no quería para mí ni quisiera haberlo experimentado. Arrepentido porque no creí que hubiera gente que te pudiera causar daño. Arrepentido de dar confianza a gente que tal vez ni se lo merece. Uno de los errores fue que no fui cien por ciento profesional las 24 horas del día, en eso estamos trabajando para tratar de ayudar a más personas y futbolistas de se cuiden de lo que nos rodea y uno está expuesto como atleta", dijo en entrevista para Fox Sports.

El futbolista de 25 años de edad confesó que pese a ya tener la autorización de volver a las canchas de forma profesional, la carpeta de investigación continúa abierta, por lo que él seguirá cooperando en todo lo que le soliciten. "Gracias a Dios ya se cumplió el plazo que pusieron las autoridades, pero seguirá mi investigación abierta y seguiré colaborando con ayuda sustancial".

Víctor Guzmán trabajará arduamente para incorporarse lo más pronto posible con el Pachuca para el torneo Guard1anes 2020. "Estoy bien, he entrenado y en Pachuca ayuda la altura, eso ayuda en mi rendimiento. Ustedes ya verán. Creo que para estar al cien por ciento físicamente y futbolísticamente, necesitaría unos 15 días".

"Tengo sentimientos encontrados. De estar en la gloria, por un momento espectacular en mi vida, de ser una transferencia importante a entrenar solo, pues sí pasé por momentos difíciles", concluyó el jugador azteca.

