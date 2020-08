Checo Pérez supera el Covid-19 y correrá el GP de España

Luego de dar positivo por Covid-19 hace un par de semanas y perderse los dos más recientes Grandes Premios en Silverstone, Inglaterra, el piloto mexicano, Sergio 'Checo' Pérez fue dado de alta y podrá estar presente con el equipo de Racing Point en el GP de España, el cual se correrá en Barcelona a partir de este viernes.

Fue a través de un comunicado mediante el cual, la Fórmula 1 y escudería Racing Point dieron a conocer que Checo Pérez superó con éxito el Covid-19 tras permanecer un par de semanas aislado, y que tras realizarse una nueva prueba, los resultados arrojaron negativo, por lo que de esta manera la FIA lo habilitó para correr en Barcelona a partir de este viernes que darán inicio las prácticas libres.

"La FIA confirmó que Sergio Pérez puede regresar al paddock de F1 y competirá con el equipo en el Gran Premio de España este fin de semana", informó Racing Point en un comunicado que compartió la F1.

