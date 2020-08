Novak Djokovic confirma asistencia para el US Open

El tenista serbio Novak Djokovic, actual número uno del mundo, confirmó este jueves que viajará a Nueva York para competir tanto en el US Open, segundo 'Grand Slam' de la temporada, y en el Masters 1000 de Cincinnati.

"Estoy feliz por confirmar que participaré en el Western & Southern Open y el US Open de este año. No fue una decisión fácil de tomar con todos los obstáculos y desafíos que hay en muchos lados, pero la perspectiva de competir nuevamente me emociona mucho", señaló Djokovic en un comunicado en su página web.

El de Belgrado, triple campeón del 'grande' neoyorquino, no olvida que ha jugado algunos de sus "mejores partidos" en Flushing Meadows, y se mostró "consciente de que esta vez será muy diferente con todos los protocolos y medidas de seguridad que se implementan para proteger a los jugadores y a la gente de Nueva York".

"Sin embargo, he entrenado duro con mi equipo y he puesto en forma mi cuerpo, así que estoy preparado para adaptarme a las nuevas condiciones. He hecho todas las pruebas para asegurarme de que estoy completamente recuperado y estoy listo para volver a la pista totalmente comprometido con jugar mi mejor tenis", añadió Nole, que dio positivo por coronavirus tras organizar el benéfico Adria Tour, y que estuvo en el centro de la polémica por unas imágenes de una fiesta donde se respetaban las medidas sanitarias.

El serbio también ofreció su "respeto y aprecio a todos los que dedican tiempo, esfuerzo y energía a organizar estos dos eventos para que los tenistas puedan volver a su campo de trabajo", aunque tampoco olvida que la situación actual con la pandemia no está permitiendo que "todos los tenistas viajen y compitan con el mismo nivel de riesgo". "Espero que la situación cambie pronto y todos volvamos a hacer lo que amamos y hacemos mejor", confesó.

De este modo, Djokovic hará su regreso oficial a las pistas en el Masters 1000 de Cincinnati, que se jugará en esta ocasión también en Nueva York del 22 al 28 de agosto, y que será la antesala del US Open, que se disputará a partir del 31 de agosto.

Jugadores como el español Rafa Nadal, actual campeón y número dos del mundo, la australiana Ashleigh Barty, número uno de la WTA, o la ucraniana Elena Svitolina, cinco del ranking, ya han confirmado que no acudirán por el temor al coronavirus.

