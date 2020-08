Gerard Piqué renuncia al Barça tras humillación en Champions League

El Barcelona fue eliminado y humillado por el Bayern Múnich en los cuartos de final de la Champions League, luego de caer por 8-2 en el Estadio Da Luz. Tras ello, Gerard Piqué no pudo ocultar la desilusión del resultado, por lo que no dudó en presentar su renuncia, asegurando que "tocaron fondo".

¡La mejor opción!: 7 razones por las que una mesa de regalos es la opción perfecta en estos tiempos

"Hemos tocado fondo. Si me tengo que ir para que venga sangre nueva, me voy. Es una vergüenza, no puedo decir otra cosa. No es la primera ni la segunda vez", mencionó el central al término del encuentro.

"El club necesita cambios y no hablo del entrenador ni de los jugadores. Estructuralmente necesitamos cambios de todo tipo. Nadie es imprescindible", añadió el futbolista español.

📺 #DirectoGolChampions 🗣️ @3gerardpique tras caer en #UCL: 😳 "SI ME TENGO QUE IR PARA QUE VENGA SANGRE NUEVA, ME VOY"

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

😡 "En Europa no competimos y en LaLiga ya no nos da. No se puede enmascarar más" 🔚 "Hemos tocado fondo y tiene que haber cambios" pic.twitter.com/nldRobaKBs — GOL ⚽️ (@Gol) August 14, 2020

¡Histórico! Bayern Múnich destroza al Barça en Champions League El conjunto alemán se impuso contundentemente por 8-2 a la escuadra española

No te lo puedes perder: La semana que las amantes de la cocina no querrán perderse

Gerard Piqué se mostró autocrítico ante el resultado obtenido frente al conjunto bávaro, pues el Barcelona fue ampliamente superado de inicio a fin. Incluso, el equipo español únicamente pudo marcar un gol, por conducto de Luis Suárez, ya que el primero fue un autogol de David Alaba.

CONSULTA LO MÁS LEÍDO EN PUBLIMETRO:

Chiquis Rivera lleva el traje de baño ideal para chicas talla plus La artista busca su espacio en la moda y la belleza.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV