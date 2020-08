Alex Smith recibe el alta médica para volver a jugar tras casi dos años

Alex Smith podría jugar en el 2020, al recibir el alta para actividades del campamento de pretemporada y, la última actualización, fue que se le retiró de la lista incapaz de participar en los partidos.

El Washington Football Team comunicó que el veterano quarterback puede incorporarse a las labores, bajo las órdenes del entrenador en jefe, Ron Rivera.

Hace casi dos años, 21 meses para ser exactos, Smith sufrió una lesión muy grave en la pierna derecha, soportó complicaciones potencialmente mortales y se embarcó en un camino de mucha angustia para recuperar lo que perdió el 18 de noviembre de 2018.

"Ese viaje lo llevó de regreso al Inova Sports Performance Center, donde a partir del domingo [hoy] comenzará a practicar con el equipo después de ser activado de la lista de físicamente incapaces. Aproximadamente un mes antes del primer partido de la temporada regular, Smith fue oficialmente autorizado para perseguir su objetivo final", indicó la franquicia.

Alex Smith's wife and children celebrate one improbable comeback. 🙌 (via @lizbsmith11 / IG) pic.twitter.com/0T6eAtwUb3

Aquel domingo, el pasador sufrió una fractura de tibia y peroné. Después de la lesión, se sometió a lo que se suponía que sería una única cirugía y de trámite, pero poco después de la operación, la pierna de Smith se infectó con una bacteria carnívora. Luego tuvo que someterse a 16 citas quirúrgicas más antes de que el problema estuviera bajo control y hasta se consideró la amputación de la extremidad.

Los siguientes pasos para Smith –explicaron Rivera y Ken Zampese, entrenador de quaterbacks del equipo– eran mostrar que podía protegerse y ejecutar todos los movimientos de este deporte.

Just a little reminder of how far @WashingtonNFL QB Alex Smith has come 💪 pic.twitter.com/y6em17rKTS

— E60 (@E60) August 16, 2020