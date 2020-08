Daniel Cormier se retira con derrota y lesión en la córnea

Daniel Cormier tuvo una dura despedida de las Artes Marciales Mixtas pues falló en su intento por recuperar el título mundial de peso completo del UFC tras caer por decisión unánime ante el campeón Stipe Miocic, pero además se fue con una lesión en la cornea por un accidental piquete de ojos del croata.

El ex campeón semicompleto y completo de UFC sufrió un desgarro de una córnea tras el piquete en el tercer round que le impidió ver con su ojo izquierdo el resto de la pelea.

Al terminar el combate fue trasladado de una hospital y no estuvo presente en la conferencia de prensa.

Cormier fue dado de alta del hospital horas después, el informe, indicó que no tendrá que pasar por cirugía. Su recuperación estará bajo observación si es necesario hacer algún cambio en él.

Cormier enfrentó tres veces a Stipe Miocic con un saldo de una victoria y dos descalabros.

#UFC heavyweight champ @StipeMiocic absolutely felt bad for poking Daniel Cormier in the eye at #UFC252:

"I said 'I'm sorry' during the fight… I totally poked him in the eye. That was my bad."

