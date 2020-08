Ademeba acusa que FIBA ha tratado de manipular el tema de los estatutos

La Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol (Ademeba) se mantiene en su idea de que la suspensión impuesta por la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) fue injusta, y por eso llevó el conflicto ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para que sean ellos quienes resuelvan si la federación mexicana incurrió o no en alguna falta.

Xóchitl Lagarda, presidenta de Ademeba, dijo que FIBA ha querido manipular el tema de los estatutos porque hay otros intereses que quieren tomar el control del basquetbol mexicano y están molestos porque llego una administración que trabaja con transparencia.

“Existe una percepción equivocada por parte de FIBA respecto al motivo de la suspensión, a los estatutos y acuerdos adoptados en la asamblea del 23 de marzo por unanimidad. Hemos demostrado ante los tribunales, con argumentos, pruebas, que los estatutos eran válidos ya que reflejaron el consenso de todos los asociados de la asamblea, fueron firmados por todos y cada y uno de ellos, votados por unanimidad. FIBA ha insistido en que no son los correctos y que deben registrarse otros estatutos que no fueron aprobados en la asamblea ante ellos. Es una manipulación porque no les gustó la llegada de esta administración que empieza a trabajar con transparencia”, declaró la maestra en el marco del convenio firmado entre Ademeba y la Asociación mexicana de entrenadores de basquetbol (AMEB).

La suspensión derivó de un supuesto incumplimiento de los estatutos aprobados para que la federación nacional fuera reconocida a nivel internacional, y ahora será el TAS quien de a conocer la resolución del caso el próximo 24 de agosto.

“(Ademeba) no se puede mantener impasible ante una sanción que se considera injusta, además de una intromisión a la vida interna de una federación. Quienes digan que fue un error recurrir al TAS, son los mismos eu quieren ver a la Ademeba postrada en la sumisión. Yo confío en las instituciones y desde mi punto de vista es en los tribunales donde las controversias deben resolverse de manera civilizada. Es lamentable que haya personas que consideren un error recurrir a las vías legales”, finalizó Lagarda.

𝗙𝗶𝗿𝗺𝗮 𝗱𝗲 𝗖𝗼𝗻𝘃𝗲𝗻𝗶𝗼 𝟭𝟳 𝗱𝗲 𝗔𝗴𝗼𝘀𝘁𝗼/𝟭𝟭:𝟬𝟬 𝗔𝗠 (𝗖𝗗𝗠𝗫) BASQUETMEX (ADEMEBA)-

ASOCIACIÓN MEXICANA DE ENTRENADORES DE BASQUETBOL… Posted by BASQUETMEX on Monday, August 17, 2020

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV