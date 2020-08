Pumas ratifica a Andrés Lillini como su entrenador para el Guard1anes 2020

Pumas tomó la decisión de ratifica a Andrés Lillini como el entrenador del primer equipo lo que resta del Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX.

"Al término del entrenamiento del primer equipo de los Pumas, el presidente Leopoldo Silva, a nombre de la junta directiva y presencia del vicepresidente Miguel Robles y el presidente deportivo Jesús Ramírez decidió ratificar como director técnico a Andrés Lillini para el resto del Torneo Guard1anes 2020”, informó el club universitario a través de un comunicado.

"Esta decisión fue tomada con la finalidad de priorizar el proyecto del Club Universidad, el cual consiste en el trabajo con jóvenes canteranos, arropados por refuerzos de calidad, con el objetivo de volver a las bases que han distinguido a esta institución”, agregaron.

Lillini, quien es el director de las fuerzas básicas de la institución, ha dirigido cinco partidos con un saldo de dos victorias y tres empates, por lo que tiene a los felinos en la tercera posición de la tabla general con nueve puntos.

“No planifique mi vida para ser técnico de Primera División, no tengo en mi mente en un futuro ser de técnico de primera, no tengo eso en la cabeza. Soy alguien que, a tres días, le puse el pecho a las balas, pero mi vida en Primera no va por ahí”, declaró Andrés Lillini en días pasados.

