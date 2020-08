Simona Halep, otra figura que declina jugar el US Open

La rumana Simona Halep, campeona de Wimbledon, anunció que se perderá el U.S. Open dado que prioriza su salud y prefiere permanecer en Europa en medio de la pandemia del coronavirus.

Halep, actualmente la número dos del mundo, alzó el título del Abierto de Praga el domingo.

“Después de sopesar todos los factores involucrados y ante las circunstancias excepcionales que estamos viviendo, he decidido que no viajaré a Nueva York para jugar en el @usopen”, escribió Halep en su cuenta de Twitter. “Siempre he dicho que pondría mi salud en el centro de mi decisión y por ello es que prefiero quedarme y entrenar en Europa”.

After weighing up all the factors involved and with the exceptional circumstances in which we are living, I have decided that I will not travel to New York to play the @usopen

I always said I would put my health at the heart of my decision

— Simona Halep (@Simona_Halep) August 17, 2020