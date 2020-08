Héctor Herrera lamenta que Osorio no fuera valorado en México

Héctor Herrera lamentó que el trabajo de Juan Carlos Osorio en la Selección mexicana no haya sido valorado y reveló que consideraba al técnico colombiano como un padre.

PSG disputará su primera final de Champions League

Presidente del Barcelona adelanta la llegada de Ronald Koeman

"Para mí era como un padre, todo el mundo decía en la Selección que era mi padre. Jugamos 25 partidos y participé en los 25 partidos. Para mi punto de vista, creo que no lo valoraron lo que tenían que haber valorado, a mí me parece un excelente entrenador y una excelente persona que tenía ideas muy buenas para el futuro de la selección y de las selecciones menores, pero creo que no lo valoró la afición mexicana porque fue muy criticado, le exigían mucho a pesar de que dio muy buenos resultados era siempre condenado”, declaró en el canal oficial de La Liga española en Youtube.

También señaló que la afición mexicana fue responsable de que Osorio no permaneciera con el Tricolor después del Mundial de Rusia 2018.

"En la despedida en el Azteca antes de irnos al Mundial (Rusia 2018) fue abucheado y había hecho la mejor serie. La gente gritaba "fuera Osorio", habíamos ganado el partido, habíamos hecho la mejor eliminatoria. Creo que (Osorio) dejó mucho al futbol mexicano y sobretodo a muchos jugadores que le dio muchísima oportunidad. Le criticaban mucho las rotaciones y que era un estilo de su manera de jugar", contó.

Acusan de negligencia a Plaza Antara por muerte de una niña La niña falleció porque la plaza comercial no contaba con las medidas de seguridad necesarias, señala el abogado de la familia

TAMBIÉN PUEDES VER