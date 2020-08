EN VIVO: Marquinhos pone al frente al PSG

El RB Leipzig y el PSG se enfrentan este martes en el Estadio da Luz, de Lisboa, Portugal, en lo que es la primera semifinal de la Champions League 2019-2020.

Hay que recordar que este choque es a un único juego, por lo que el equipo que salga derrotado quedará eliminado y el triunfador avanzará a la final.

Será el primer enfrentamiento entre el Leipzig y el PSG, y ambos clubes buscan alcanzar su primera final de Champions.

El equipo alemán alcanzó esta fase después de superar al Atlético de Madrid en cuartos de final y al Tottenham en octavos. Por su parte, los franceses dejaron en el camino al Borussia Dortmund, en octavos; y al Atalanta en cuartos.

CRONOLOGÍA

Min 34. Tiro libre de Neymar que pega en el poste, el segundo del juego.

Min 24. El Leipzig deja escapar el empate, Poulson recibe una diagonal retrasada y su remate se va desviado.

Min 15. Mbappé perdonó al Leipzig, su remate se fue desviado por un lado.

Min 12. Goool del PSG. Marquinhos define de cabeza tras un tiro libre.

Min 7. Le anulan un gol a Mbappé por una mano de Neymar.

Min 6. El PSG se queda cerca de marcar, Neymar recibe pase de Mbappe y su remate pega en el palo.

Min 3. El Leipzig tuvo la primera aproximación pero la defensa alcanza a tapar el remate de Nkunku.

🔴🔵 Key player for Paris is ______ #UCL

🔴⚪️ The Leipzig side that will contest their first ever UCL semi-final… #UCL

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 18, 2020