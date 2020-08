La NFL no permitirá porristas y mascotas en la campaña 2020

La NFL sigue preparando sus protocolos de salud para iniciar la temporada 2020 y para minimizar la exposición de gente y contagios de Covid-19 no permitirá ni a las porristas ni a las mascotas.

¿Maluma apoyará al Bayern Múnich en la final de la Champions?

PSG vs. Bayern Múnich, final inédita en la Champions League

El periodista Tom Pelissero, de NFL Network, fue quien reportó que no podrán estar los grupos de animación en los emparrillados.

Tampoco podrán estar los reporteros que comúnmente cubren los partidos y que se ubican en las laterales del campo.

Other groups now prohibited from field access in 2020, according to the updated game day protocols, include network sideline reporters and pregame TV reporters.

So … see you guys from the stands on Sunday mornings.

— Tom Pelissero (@TomPelissero) August 19, 2020