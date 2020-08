México comenzará su camino rumbo a Catar 2022 ante Jamaica

Esta mañana se desarrolló el sorteo de Concacaf para la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo de Catar 2022. México no aparecerá en la primera y segunda ronda, sino hasta el Octagonal, en donde debutará ante la Selección de Jamaica.

35 países son los que participarán en las eliminatorias de Concacaf, aunque únicamente cinco de ellos tienen su pase asegurado al Octagonal, el cual sustituyó al Hexagonal, debido a la pandemia por el coronavirus; es decir, 30 Selecciones buscarán tres pases para disputar el Octagonal, en donde ya está México, Estados Unidos, Costa Rica, Honduras y Jamaica, pues son los mejores cinco del ranking de la Confederación.

La Selección mexicana comenzará su camino rumbo al Mundial de 2022 enfrentando a Jamaica, duelo que se confirmó en el sorteo de este día, donde también quedaron conformados los seis bombos, de cinco países cada uno para la primera ronda.

📌 ¡Resultado del sorteo preliminar! Así quedaron los grupos de la primera ronda clasificatoria de la Concacaf para la #WorldCup🏆 #Qatar2022 🇶🇦. pic.twitter.com/MZFlKhVhh3 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) August 19, 2020

En la segunda ronda, los ganadores de cada grupo se enfrentarán en una eliminatoria a doble partido, en busca de conseguir su pase al Octagonal. El ganador del grupo A se medirán ante el del grupo F; el del B ante el E y, el del C ante el D.

Ya en la tercera ronda (Octagonal), Estados Unidos se medirá ante el vencedor del duelo entre el grupo A vs. F; Honduras ante el vencedor del partido entre el B vs. E; Costa Rica ante el vencedor del C vs. D y, el único partido confirmado es el de México vs. Jamaica.

En el Octagonal se jugará una liguilla en partido de ida y vuelta. Tras concluir ésta, los primeros tres lugares obtendrán su boleto a la Copa del Mundo de Catar 2022, el país que quede ubicado en la cuarta posición, tendrá que ir a un repechaje intercontinental, la cual se jugará en junio de 2022.

LOS PARTIDOS DE MÉXICO:

Partido 1 | México vs. Jamaica

Partido 2 | Costa Rica vs. México

Partido 3 | Ganador C-D vs. México

Partido 4 | México vs. Ganador B-E

Partido 5 | México vs. Honduras

Partido 6 | Ganador A-F vs. México

Partido 7 | Estados Unidos vs. México

Partido 8 | Ganador B-E vs. México

Partido 9 | Jamaica vs. México

Partido 10 | México vs. Costa Rica

Partido 11 | México vs. Ganador C-D

Partido 12 | México vs. Estados Unidos

Partido 13 | Honduras vs. México

Partido 14 | México vs. Ganador A-F

