Óscar de la Hoya saldrá del retiro para una pelea oficial

Otra leyenda del pugilismo mundial también regresará a los cuadrilátero. Se trata de Óscar de la Hoya quien dijo que “los rumores son ciertos” y comenzará a entrenar para ponerse en forma.

Pero su vuelta no será en una pelea de exhibición como Mike Tyson o Julio César Chávez, será una pelea real por “extraño estar en el ring, me encanta el boxeo. Me lo dio todo y lo extraño", sostuvo.

Después de ganar una medalla de oro para Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de 1992 en Barcelona, De La Hoya hizo una carrera profesional impresionante enfrentando a peleadores de la talla de Chávez, Tito Trinidad, Shane Mosley, Manny Pacquiao, Floyd Mayweather, entre otros.

La carrera del expúgil llegó a a su fin después del octavo asalto de su pelea contra Pacquiao en diciembre de 2008. Unos meses después, a los 36 años, De la Hoya anunció su retiro.

"Mire, mi última pelea con Pacquiao, pesé 145 y obviamente eso fue un error", aseguró. Ahora, cuando finalmente regrese, De La Hoya entiende que muchos cuestionarán su decisión.

"Ha pasado mucho tiempo, sí", matizó. "Pero en realidad mi 'jab' se siente más rápido que nunca. Tengo que asegurarme de que mi acondicionamiento sea perfecto, que mi salud esté bien. Y eso ocurrirá en las próximas semanas. Así que ya veremos", añadió.

