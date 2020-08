WWE no encontró pruebas sobre acusaciones sexuales a Velveteen Dream

Luego de que el luchador Velveteen Dream fuera acusado de enviar fotos intimas a menores de edad hace unos meses, el vicepresidente ejecutivo de estrategia y desarrollo de talento global de WWE, Triple H, insistió que la compañía investigó al miembro de su staff y no encontró nada.

“Nos tomamos todas estas cosas muy en serio. Las acusaciones, faltas de conducta, de cualquier naturaleza, las tomamos muy en serio. Respaldaré lo que dije en CBS, lo investigamos, no encontramos nada allí y seguimos adelante. Pero no cambia el hecho de que nos lo tomamos en serio y, si hay algo más, lo investigaremos”, declaró el ex gladiador en conferencia telefónica.

Jean-Paul Levesque aprovechó para repasar la cartelera del episodio de NXT de esta noche la que aseguró, tendrá gran repercusión de cara al próximo gran evento de la marca, NXT TakeOver: XXX.

Destacó el duelo entre Adam Cole y Pat McAffee porque “le va a demostrar a los más puristas del wrestling por qué se le está dando un hueco en la cartelera”.

También habló de la supuesta partida de la presentadora Renee Young de WWE:

"No comentaré sobre esos rumores y dejaré que Renee se ocupe de eso. En lo que respecta a ella como persona, y como parte de la WWE, ha sido increíble, y ella ha sido una gran parte de esto. Personalmente, disfruté muchísimo trabajar con ella y ha sido increíble verla hacer y atacar diferentes cosas con la empresa y probar diferentes roles, y creo que ha hecho un trabajo increíble con todos ellos. Así que dejaré que ella se encargue del resto. En cuanto a sus contribuciones, han sido increíbles ".

