La Premier League revela calendario para la temporada 2020-2021

La Premier League reveló este jueves su calendario para la temporada 2020-2021, la cual comenzará el sábado 12 de septiembre. El Liverpool comienza su camino para defender el título enfrentando al recién ascendido Leeds, comandados por Marcelo Bielsa.

Únicamente dos partidos quedan pospuestos, que son el Burnley vs. Manchester United y Manchester City vs. Aston Villa, debido a que el lapso de vacaciones se alargó para los equipos de Manchester, tras su participación en las competencias de la UEFA.

En caso de que Raúl Jiménez siga con el Wolverhampton, el mexicano debutará en la próxima campaña enfrentando al Sheffield United el lunes 14 de septiembre.

La temporada 2020-2021 concluirá tras 38 jornadas disputadas el 23 de mayo del próximo año.

Entre los partidos destacados se encuentra el Clásico de Inglaterra entre el Liverpool vs. Manchester United. El duelo de ida se disputará en la jornada 19 en Anfield, mientras que la vuelta será en la fecha 34 en el Old Trafford.

La ida del Derby de Manchester será en la jornada 12 en el Old Trafford, mientras que la vuelta se disputará en el Etihad Stadium en la fecha 27.

El Clásico de Londres entre el Tottenham y Arsenal se celebrará en la jornada 11 en el Hotspur Stadium, mientras que la vuelta será en la fecha 28.

Y un duelo imperdible será el Manchester United enfrentando a los Leeds United, un choque que cuenta con mucha rivalidad y, que después de 16 años se podrán enfrentar nuevamente en la Premier League. El compromiso de ida se dará en la jornada 14, mientras que la vuelta será en la fecha 33.

JORNADA 1

POSPUESTOS

–Burnley vs. Man Utd

–Man City vs. Aston Villa

SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE

–Crystal Palace vs. Southampton

–Fulham vs. Arsenal

–Liverpool vs. Leeds Utd

–Spurs vs. Everton

–West Brom vs. Leicester City

–West Ham vs. Newcastle Utd

LUNES 14 DE SEPTIEMBRE

–Brighton vs. Chelsea

–Sheffield Utd vs. Wolves

JORNADA 26 | BOXING DAY

–Arsenal vs. Chelsea

–Aston Villa vs. Crystal Palace

–Fulham vs. Southampton

–Leeds Utd vs. Burnley

–Leicester City vs. Man Utd

–Liverpool vs. West Brom

–Man City vs. Newcastle Utd

–Sheffield Utd vs. Everton

–West Ham vs. Brighton

–Wolves vs. Spurs

Puedes consultar AQUÍ en calendario completo de la Premier League.

