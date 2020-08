César Montes ilusionado por el interés de los Wolves

César Montes no escondió su ilusión de poder jugar en el Viejo Continente, luego de que Wolves mostrara interés en el defensor.

"Es un gran club, está haciendo las cosas muy bien, que tiene un grandísimo entrenador, subió al equipo (a Primera), los ha hecho pelear en Europa".

"Raúl (Jiménez) ha crecido bastante bajo las órdenes de Nuno (Espírito Santo) y ahora es un jugador importante para la Premier League y para la selección", mencionó.

Agregó que le ilusiona poder jugar en una liga en donde compiten los mejores equipos del mundo.

"Es una Liga top, compite con los mejores, la ilusión no la escondo, no depende de mí, depende de otros factores".

"Lo que depende de mí es entregarme en la cancha, dar todo por Rayados y si algún equipo apuesta por mí, que tenga esa tranquilidad que daré el máximo como defiendo esta camiseta", dijo a TUDN.

En caso de no darse el fichaje el sonorense dijo que no le pegará en el ánimo pues en Rayados está muy a gusto.

"Si se llega a dar me iré tranquilo que siempre he dado lo mejor para este camiseta 'Una vez Rayados, siempre Rayado"".

"Cómo voy a tener una desilusión si no me llego a ir, al contrario estoy en un club fenomenal, extraordinario, que me lo ha dado todo; es el vigente campeón, Monterrey representa mi casa", dijo.

César Montes volverá a la titularidad este sábado ante América, luego de dos semanas de recuperación por su lesión.

