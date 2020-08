Checo Pérez confía que continuará en Racing Point en 2021

El piloto mexicano, Sergio Pérez, confía que permanecerá en la escudería Racing Point para la temporada 2021 de la Fórmula 1, pese a que los rumores señalan que será reemplazado por el alemán Sebastian Vettel.

“Por el momento parece que voy a continuar con el equipo. Así que veremos”, declaró Checo a Sky Sports. “La respuesta que he recibido del equipo es que vamos a seguir”, agregó.

So what is going on with Sergio Perez’s F1 future?

The latest from the man himself with Sebastian Vettel- Racing Point speculation continuing 👇 https://t.co/AM7mKnclGQ#SkyF1 | #F1

— Sky Sports F1 (@SkySportsF1) August 20, 2020