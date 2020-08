Leo Fernández: Me falta adaptarme al estilo de Tigres

Leo Fernández repetiría en el once titular de Tigres para enfrentar a Pumas el próximo sábado en el Estadio Universitario.

Aunque está bien físicamente, el charrúa aceptó que le falta adaptarse al sistema de juego de Ricardo Ferretti.

“Es un tema de adaptación con los compañeros y que tengan la confianza en uno. Uno tiene que tratar de demostrar a los compañeros que puede".

“Soy nuevo acá, ese proceso lo tengo que pasar, no me queda de otra que seguir trabajando y que los compañeros tengan confianza para que me den la pelota o encargarme de la pelota quieta”, mencionó.

Leo Fernández podría repetir en el once titular este sábado, por lo que está deseoso de poder iniciar en el Volcán.

“Tengo muchas ganas de debutar en el Uni, estoy trabajando para que Ricardo esté convencido y no tenga dudas de utilizarme. Trabajando sobre lo que me piden y nada más, siempre tratando de hacer lo mejor”, dijo.

Leo llegó en el verano a Tigres y había sido banca en los primeros cuatro duelos de los felinos, fue titular ante Toluca, su ex equipo.

Ahora podría estar de inicio y su lugar en la banca lo tendría Eduardo Vargas.

