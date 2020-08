'Maravilla' Martínez regresa a los cuadriláteros con contundente KO

Como en sus mejores años, Sergio ‘Maravilla’ Martínez regresó a los cuadriláteros tras estar alejado seis años del boxeo para obtener una contundente victoria.

Este viernes, el excampeón argentino venció por nocaut técnico al español José Miguel Fandiño, en una pelea que se realizó en El Malecón de Torrelavega, en España.

‘Maravilla’ conectó una combinación de dos zurdazos y un golpe de derecha que terminaron por mandar a su rival a la lona en el séptimo round.

La función contó con 1 mil aficionados con todas las medidas sanitarias.

Al finalizar el encuentro, el argentino se mostró emocionado y celebró arrodillado en el ring.

“Gracias a todos por estar en esta noche que para mí es maravillosa. No me olvido todo lo que pasé. Fueron momentos durísimos de los cuales ya me levanté y me puse a entrenar. Estaba listo para hacer diez asaltos en caso que hiciese falta. Por suerte Fandiño se cayó, los golpes al cuerpo le hicieron mella”, declaró el argentino.

Ahora el argentino busca enfrentar al japonés Ryota Murata, actual campeón mediano de la Asociación Mundial de Boxeo.

