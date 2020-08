Andy Murray regresa con triunfo en el Masters 1000 de Cincinnati

Andy Murray utilizó una mascarilla para concientizar sobre el coronavirus en su camino a un escenario inusitado, sin espectadores, y evitó dar la mano a nadie al salir. Entre su llegada y su salida, el tres veces campeón de torneos del Grand Slam ofreció su usual mezcla de gritos y murmullos.

El primer encuentro del escocés en nueve meses forma parte de su intento por regresar tras dos operaciones de cadera. También la ATP busca volver, con su primer torneo en cinco meses.

Murray se impuso por 7-6, 6-3, 6-1 ante Frances Tiafoe en el Western & Southern Open el sábado.

“Creo que físicamente estuve bastante bien”, dijo Murray, quien ganó Wimbledon dos veces y se coronó en el U.S. Open de 2012. “Quizá me moví mejor de lo que esperaba”.

Murray moves on 💪@andy_murray moves past Tiafoe in three sets & will play Alexander Zverev in the Round of 32! #CInCyTENNIS pic.twitter.com/MOw7nVyQ2L

— ATP Tour (@atptour) August 22, 2020