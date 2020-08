Ángel Garza y Andrade fallan en SummerSlam por el título de parejas

La dupla de los mexicanos Ángel Garza y Andrade sumó un fracaso más, y ahora fue en el evento de la WWE SummerSlam al perder en la lucha por el título de parejas de Raw, donde enfrentaron a "The Street Profits".

La pareja nacional llegó al evento con la esperanza de poder concretar la rivalidad con Angelo Dawkins y Montez Ford, sin embargo, la habilidad de los campeones se impuso ante el juego sucio de los comandados por Zelina Vega.

Andrade y Garza comenzaron el combate con la rudeza que los caracteriza. Sometieron a sus rivales, pero la cuenta de tres segundos nunca pudo estar a favor de los mexicanos. La unión de sus rivales fue el mejor castigo para derrotarlos.

.@MontezFordWWE goes WAY 🆙… but gets SLAMMED ⬇️ by @AngelGarzaWwe & @AndradeCienWWE with the #WWERaw #TagTeamTitles on the line at #SummerSlam! @AngeloDawkins pic.twitter.com/dTy7vLM9yZ

— WWE (@WWE) August 23, 2020