'Influencers no enseñan, buscan lucirse y ganar seguidores': maestros de EF

La pandemia de la Covid-19 en México hizo que actrices, actores, influencers, incluso ex futbolistas o atletas, tomaran sus redes sociales para comenzar a impartir sesiones de actividad física con el objetivo de “ayudar” a las personas a moverse durante el confinamiento y de esa manera evitar el sedentarismo o caer en enfermedades como la depresión.

Pero muchos de ellos tienen escaso o nulo conocimiento de como impartir una clase de educación física grupal y que han aprovechado este problema de salud para obtener un beneficio económico a través de las redes sociales por el número de seguidores que llegan a acumular, situación de la que maestros de educación física están en contra.

“No lo veo tan mal (que influencers dirijan a un grupo para actividad física) pero si debe haber un conocimiento de la actividad que está tratando de transmitir. Debe haber una noción, tampoco es decir: ‘no sé nada y me voy a aventar a decir cómo correr, saltar o estirar, eso no es correcto”, prof. Eliasib Martínez

“(Los influencers) son un peligro educativo porque carecen de algo sumamente importante que es la didáctica, y sobre todo, la vocación. Un educador físico enseña porque ama su profesión, un influencer no enseña, busca lucirse y ganar seguidores. Cualquier persona podrá dar ejercicios o detalles pero sin un proceso pedagógico planeado y argumentado”, afirmó el profesor Moisés Barrientos Trejo, supervisor en la Dirección de Educación Primaria No. 1 en la CDMX, Alcaldía Miguel Hidalgo, con 20 años de servicio.

“Recomiendo la convivencia familiar y realizar actividades que les permitan mantener su salud física y mental, revivir los juegos tradicionales, solicitar asesoría profesional (a los que sí estamos inmersos en el mundo de la cultura física)”, profesor Moisés Barrientos

“Esas no son clases de educación física. Para hacer eso hay que tener la pedagogía y los estudios necesarios; simplemente son personas que sugieren hacer algunas actividades para ganar dinero, eso no está bien porque en la realidad no se conoce qué tan válidas sean sus recomendaciones”, dijo por por parte la maestra Martha Beatriz Meléndez Martínez, docente con más de 10 años de experiencia.

“En la teoría no cualquiera puede impartir una sesión de actividad física, sin embargo en la realidad es lo qué pasa y ello lastima y distorsiona el concepto del deporte y de la educación física”, profesora Beatriz Meléndez

Pero también hay quienes no lo ven tan mal porque, de acuerdo al profesor Eliasib Martínez Silva, lo más importante es que están promoviendo la actividad física en tiempos de pandemia, algo muy importante para la salud.

“A influencer te refieres a personas como Bárbara de Regil. Está bien que traten de aportar su granito de arena, quizá esa persona tiene una noción muy básica sobre la actividad física pero tampoco podemos saber que tanto conoce o desconoce. Mientras promueva la actividad creo que puede ser beneficioso. Debe haber una corresponsabilidad tanto del que está tratando de transmitir ese aprendizaje como la persona que está tomando como una realidad ese conocimiento, es decir: ‘no voy a tratar de lastimar a alguien y obviamente si yo veo que no puedo realizar un ejercicio o actividad tampoco la voy a hacer’, debe haber siempre esa coherencia”, afirmó el maestro Martínez Silva.

En lo que sí coincidieron los tres expertos en la materia, es que esos promotores de la actividad física, no deberían recomendar suplementos alimenticios o energéticos porque puede generar consecuencias graves al que siga el consejo, la más fatal, la muerte. Eso si debe ser manejado por especialistas.

“Un mal consejo de algún tipo de suplemento pueden acarrear hasta la muerte; recomendar algunos productos tiene que ser con base en conocimiento del individuo y sus necesidades particulares”, dijo la profesora Meléndez.

Andy Ruiz se deja ver en fiesta, ebrio y besando a otra mujer que no es su esposa El ex campeón de peso completo se la pasó muy bien en una fiesta en Las Vegas donde también estuvo Floyd Mayweather

“Para un suplemento si tienes que conocer bien, ni siquiera yo que soy profesor de educación física puedo atreverme a recomendar algún suplemento. Tiene que ser un nutriólogo porque necesitas saber las cantidades, periodicidad, marcas, el enfoque para el que va tu suplemento, si a ganar masa, a perder. No recomendaría que cualquier persona se atreva a recomendar cierto producto”, agregó el maestro Eliasib Martínez.

Finalmente lamentaron este tipo de actividades que lo único que buscan es lucrar con la educación física. “No es ilegal porque los siguen los que quieren y no está regulado, más que ilegal se me hace poco ético”, mencionó el profesor Moisés.

“Creo que es oportunismo pues dada la situación, las personas buscan generar algún ingreso a costa de lo que sea en este caso, de la actividad física”, concluyó Meléndez.

7.5

Millones de seguidores tiene Bárbara de Regil en Instagram, actriz que promueve el ejercicio

Algunos “instagramers” del deporte

-Patri Jordán

-David Marchante

-Verónica Costa

-Sergio Peinado

-Vanesa Lorenzo

-Amaya Fitness

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV