Mexicano Patricio O’Ward es sexto en las 500 Millas de Indianápolis

Patricio O’Ward finalizó en el sexta lugar en la 500 millas de Indianápolis y superó por una posición a Adrián Fernández, quien fue séptimo en 2004.

El piloto mexicano de Arrow McLaren SP fue nombrado novato del año en la carrera y ascendió a la tercera posición en la clasificación del campeonato IndyCar.

Fantastic drive by @PatricioOward to take the 104th Indianapolis 500 Rookie of the Year honors!! 👏👏👏@ArrowGlobal // @McLarenF1 // #Indy500 pic.twitter.com/2cxeSIVBCT

— Arrow McLaren SP (@ArrowMcLarenSP) August 23, 2020