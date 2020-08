El 'Chapo' y 'Mayo' quisieron regalarle una camioneta al 'Travieso' Arce

El ex campeón mundial de boxeo Jorge “Travieso” Arce llegó a adquirir tanta fama a inicios de los años 2000 que incluso el Cartel de Sinaloa un día “lo levantó” y lo llevó a una fiesta donde estaban los principales líderes Joaquín “Chapo” Guzmán, Ismael “Mayo” Zambada y los hermanos Beltrán Leyva.

"Un día me hizo la parada una policía y me llevaron, me vendaron los ojos que porque me querían saludar y me llevaron a un rancho, no sé, no supe dónde porque me vendaron los ojos, que no me iba a pasar nada y pues fui, ni modo de decir que no, pues era gente armada”, recordó el "Travieso" Arce en una entrevista en el canal de YouTube del periodista Javier Alarcón.

“(Ahí estaban) todos los nombres que te puedas imaginar”, reveló Arce. El periodista pudo deducir nombres mencionando al “Chapo” Guzmán, “El Mayo" Zambada o Juan José Esparragoza Moreno, alias "el Azul".

El “Travieso” contó que poco antes de salir de la fiesta, dichos personajes quisieron regalarle una camioneta pero él no la aceptó.

“Me acuerdo que tenían una camioneta, una X5 con un moño rojo y les dije: ‘¿Y esa camioneta?’, ‘Es para usted’, dije: ‘No, ¿cómo que para mí?’, ‘Sí, se la compramos entre todos, cooperamos’, yo dije: ‘Yo no puedo agarrar esa camioneta, ni la tenencia voy a alcanzar a pagarla’, total que no la acepté”.

Entonces, cuenta el ex boxeador originario de Los Mochis, Sinaloa, le preguntaron qué era lo que quería, a lo que respondió que solo deseaba volver sano y salvo al lugar en el que lo había recogido. Dicha petición, señaló, le fue cumplida.

“'Bueno, pues, entonces, ¿qué es lo que usted quiere?', ‘Lo único que quiero es que me lleven a donde me recogieron, sano y salvo, nada más, lo demás no pasa nada’. No les acepté el regalo y aquí estoy”, expresó.

Arce dijo que está a punto de salir una serie sobre su vida y que en la misma contará otros detalles de esos polémicos encuentros.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV