Lakers usarán uniforme especial en honor a Kobe Bryant

Los Lakers publicaron el uniforme que portarán este lunes en honor a Kobe Bryant.

En el cotejo de esta noche (20:00 horas) frente a los Trail Blazzers de Portland, Los Ángeles usará esta vestimenta, reflejando una piel de serpiente, "Black Mamba", como le apodaban al fallecido exbasquetbolista.

En la camiseta también se aprecia un corazón con un "2", un pequeño tributo a Gianna, hija de Bryant, quien lo acompañaba en el helicóptero que se estrelló en las montañas de California, en enero de este año.

Tonight is about family. It's Game Day, Lakers Nation. pic.twitter.com/gFNhcVnEPL

— Los Angeles Lakers (@Lakers) August 24, 2020