Luis Suárez no entra en los planes de Koeman para la próxima temporada

De acuerdo a información de la emisora catalana Rac1, el DT del Barcelona Ronald Koeman se comunicó por teléfono con el delantero uruguayo Luis Suárez para informarle que no entra en sus planes para la próxima temporada.

A Suárez le queda un año de contrato con el club catalán pero ahora le toca negociar su salida. Se trata del primer gran movimiento de Koeman en la política de salidas, acorde a la "amplia reestructuración de la primera plantilla" anunciada por el Barça en el comunicado del despido de Quique Setién.

El propio Luis Suárez había enviado un mensaje de continuidad en una entrevista en El País: "Me gustaría quedarme en el Barça siempre y cuando se quiera contar conmigo. Tengo ganas de aportar. Siento el apoyo de la gente desde que llegué y eso me motiva mucho. No tendría problema en ser suplente la próxima temporada".

