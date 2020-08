Jugadores de Chivas pidieron a directiva regreso de Antuna y Vega

Se acabaron las contemplaciones en el Guadalajara. Habló el capitán Jesús Molina y levantó la voz: ya no se admitirán ningún tipo de indisciplinas en el equipo, sea quien sea el que las cometa, pagará caro como ahora mismo lo están haciendo Uriel Antuna y Alexis Vega, quienes siguen separados del equipo.

El capitán rojiblanco precisó que todos tienen un acuerdo, incluso firmado desde que llegó Ricardo Peláez a la dirección deportiva, así que se cumple o se va quien se tenga que ir, porque no se está siendo profesional al cometer actos de indisciplina como los de Antuna y Vega, afirmó.

"Pero aun no teniéndolo no necesito un gafete para decir que yo soy el capitán, creo que han pasado bastante situaciones, que si bien es cierto que no me corresponde totalmente a mí porque no soy yo quien las comete, si tengo que influir más en mis compañeros, ser más exigente, ser un poco más, qué te puedo decir… de pronto tengo una personalidad que me gusta ser mediador, entender al jugador, apoyarlo pero de pronto debo ser más cabrón. En este caso de Uriel ya lo hicimos, ya una, dos, está bien pero ya cuando las cosas pasan tres veces, se salen de control, hay que ser más exigente".

Molina abogó por sus compañeros, dijo haber hablado con ambos, quienes están arrepentidos porque afectaron al equipo, la imagen y Molina se las dejó clara, o mejoran para trascender o se quedan siendo promesas importantes, pero no les alcanzará sin disciplina y terminarán siendo "jugadores del montón".

Siente que tiene mucha responsabilidad en todos los aspectos y por ese motivo, los miró a los ojos, habló con ellos para aclarar las cosas, tal como se debe. "Porque soy el principal responsable del vestidor, yo como capitán creo que tengo que influir más en ellos, pero no nada más yo, porque para mí el gafete es meramente porque así lo pide la Federación, pero no teniendo el gafete creo que me siento con el suficiente liderazgo, experiencia para poder portar al grupo".

El capitán jamás había hablado como lo hizo, con autoridad ante los medios, pero señaló que es por un buen común, el llevar a Chivas a lo más alto, ya que no es de ahora este tipo de actos de indisciplina, viene de tiempo atrás y es momento de que se dé un antes y un después. "Mis compañeros saben que quienes merecen el gafete de capitán son Hiram Mier, Jesús Sánchez, Isaac Brizuela, que tienen más tiempo aquí, se decidió que yo tuviera el gafete quizá por mis años, por mi experiencia, por lo que pudiera aportar".

"Ya ellos sabrán si cumplen o no, el principal objetivo es ser comprometidos, eso se dijo y hasta se firmó. Me hago responsable, si ellos fallan, le fallan al equipo y me fallan a mí, si me fallan a mí, no tengo nada que hacer y hacerme a un lado también, porque creo que soy parte importante del equipo, como el más grande tengo que hacerme responsable y no tengo problema en hacerlo. Este torneo es una prueba para mí, ahora que soy capitán lo mínimo que aspiro es ser ganador, entrar a Liguilla, de lo contrario tendrá que llegar otro que tenga otro tipo de liderazgo, que tome las riendas del vestidor, que ponga orden".

Molina mencionó que han pedido como grupo a la directiva que los reintegre al equipo, son parte importante para el equipo y esperan ser escuchados, para que sean elegibles para el encuentro ante el Pachuca.

"Se equivocaron, lo han reconocido, los miré a los ojos y han tenido su sanción, su multa. Hemos pedido a la directiva, abogado por ellos y ellos saben, reconocieron. Deben tener compromiso con nosotros, los compañeros para lo que representamos, a la afición porque saben que no hicieron nada bien y tienen que aprender de esto. Todos merecemos una segunda oportunidad y saben que tienen que ganarse un lugar, convencernos, que tienen una gran responsabilidad y que no nos pueden volver a fallar".

