Vive Gustavo Galindo su sueño con Tigres

De la noche a la mañana la vida le cambió a Gustavo Galindo, portero de Tigres, pues pasó de estar sin equipo a ocupar la titularidad de los felinos.

Un brote de Covid-19 en el equipo de porteros le abrió la oportunidad de cumplir uno de sus sueños, aunque admitió no se dio de la manera en la que había imaginado.

“Yo en este momento desde que estoy chico lo soñaba, no fue la manera del cómo se iba a dar, pero se dio de otra, cuando venga Nahuel y Miguel me va a tocar competir con ellos y en donde me pongan voy a estar ahí para competir”, mencionó.

Galindo ha ocupado la portería en los últimos dos duelos, los cuales han sido una derrota y un empate, ambos de último minuto.

“Insatisfecho, me hubiera encantado tener los 6 puntos, pero ahorita eso ya quedó y voy a seguir trabajando para si me toca el siguiente partido intentar ganar, eso ya no depende de mí el que me toque o no jugar”.

“Es un poco falta de concentración en los últimos minutos estar más aguerrido y concentrados, más metidos en el juego para que no pasen estas cosas, a fin de cuentas se sigue trabajando en eso”, dijo el portero.

Hasta el pasado viernes los porteros Nahuel Guzmán y Miguel Ortega volvieron a dar positivo al virus, por lo que Galindo tiene posibilidades de repetir en el arco.

Este viernes enfrentan a Mazatlán, con quienes ya se habían medido durante la pretemporada en el la Copa por México.

“No tenemos que ir a jugar su partido sino a hacer lo que sabemos hacer, nuestro juego y el cómo venimos jugando, es lo principal, vamos a ver cómo se paran ellos para después nosotros jugar”, dijo.

