Bucks de Milwaukee boicotean juego de la NBA por muerte de Jacob Blake

En el pronunciamiento más firme de los jugadores de la NBA sobre la injusticia racial, los Bucks de Milwaukee no se presentaron el miércoles para su partido contra el Magic de Orlando en los playoffs.

Los equipos iban a medirse en el quinto partido de la serie, previsto a dar comienzo a las 4 de la tarde. Los Bucks precisaban de una victoria para avanzar a la segunda ronda.

La posibilidad de boicotear los partidos se había tanteado por parte de los jugadores en la burbuja tras la muerte de Jacob Blake, un hombre de raza negra que fue baleado por la policía en Kenosha, Wisconsin. Se habían previsto más consultas el miércoles, pero los Bucks decidieron tomar la iniciativa.

Los jugadores de Orlando y los árbitros se apersonaron a la cancha, pero los de Milwaukee nunca se presentaron. Al final, todos se marcharon y el personal de la arena retiró los balones, toallas y las etiquetas que se colocan en las sillas de los jugadores dentro de la cancha.

Los duelos entre Rockets-Thunder y Lakers-Blazers tampoco se llevará a cabo por el mismo motivo.

