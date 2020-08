La MLS suspende cinco partidos por las protestas contra la injusticia racial

Los equipos de la MLS se unieron a las protestas por la muerte de Jacob Blake, quien fue asesinado por la policía de Wisconsin, Estados Unidos.

Los primeros en apoyar la protesta que inició los Bucks de Milwaukee de la NBA; fue el Inter de Miami y Atlanta United, que salieron al campo pero al final no disputaron el partido y se tomaron una foto portando playeras con la leyenda Black Lives Matter.

Después se dio a conocer que el resto de los partidos del día también quedaban suspendidos: FC Dallas-Colorado, Real Salt Lake-LAFC, SJ Earthquakes-Timbers y Galaxy-Seattle Siunders.

Inter Miami and Atlanta United stand together in solidarity as they boycott their match tonight. pic.twitter.com/AuJDSbNvQ1

