Liam Gallagher promete tocar en Argentina si Messi ficha con el Manchester City

El cantante británico, Liam Gallagher, es fan de hueso colorado del Manchester City por lo que desea que Lionel Messi se incorpore al equipo de sus amores.

La oferta del Manchester City a Messi: retirarse en la MLS

Kemonito vende sus productos oficiales ante crisis económica

Después de que ayer se diera a conocer que Messi desea abandonar al Barcelona, el ex integrante del grupo Oasis tuiteó que la Pulga estaba en camino a Manchester. “El mesías en camino al Manchester City. Vamos, ustedes saben. LG”, publicó.

The messiah on his way to Manchester City fc c’mon you know LG x

Un seguidor le respondió a Gallagher y le propuso que si Leo sí ficha con el City, él iría a tocar a Argentina, a lo que Liam aceptó.

Otros usuarios lo cuestionaron por lo costoso que sería tener a Messi en el equipo, pero el músico señaló que no importaba el dinero que era “como la carrera espacial. Primer país en llegar a la Luna, primer club en contratar a Messi”.

It’s like the space race first country to land on the moon first club to sign the messi

— Liam Gallagher (@liamgallagher) August 26, 2020