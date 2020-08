Lorenzo Mata anuncia su retiro del basquetbol

Tras una larga trayectoria en el basquetbol mexicano, el jugador Lorenzo Mata anuncio su retiro definitivo de las duelas para tomar un puesto como director de scouting de los Soles de Mexicali de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), su último equipo.

Fue el propio club el que dio a conocer la decisión del jugador a través de un comunicado en redes sociales y más tarde el jugador lo confirmó.

"Como todos saben, yo amo el basquet y siempre que lo juego lo hago con pasión y dejándolo todo en la duela. He jugado lastimado con lesiones que muchos no pudieran ni caminar, yo me sacrifiqué y jugué. Siempre lo que creo que me separaba era que yo siempre ponía a mi equipo primero y siempre hacía todo por ganar. Y estoy hablando de varios juegos. Estos últimos años han sido de muchos sacrificios y dolores. Y después de pensar y hablar con mi familia, decidí que es tiempo de decirle adiós al deporte que he jugado desde los 14 años. Me retiro como jugador, Este decisión es mía 100%", escribió Mata-Real.

Mata hizo una larga carrera en la LNBP pero también fue parte de aquella selección mexicana que fue bautizada como #12Guerreros haciendo equipo con jugadores de la talla de Orlando Méndez, Gustavo Ayón, Pery Meza, Jorge Gutiérrez, Héctor Hernández, entre otros.

Lorenzo vistió las playeras de los Halcones de Xalapa, Pioneros de Quintana Roo, Libertadores de Querétaro y Soles de Mexicali en la LNBP, además de representar a los Piratas de Quebradillas en la Liga de Puerto Rico. Con la Selección Mexicana estuvo en diversos procesos y fue parte del equipo que ganó la medalla de Plata en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 y la medalla de Oro en el FIBA Americas Championship 2013.

