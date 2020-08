Los hermanos Bryan anuncian su retiro del tenis tras 25 años

Los gemelos estadounidenses Bob y Mike Bryan, la pareja más exitosa en la historia de la ATP, han anunciado su retirada tras una carrera de 25 años jugando juntos como profesionales en la que han conquistado un total de 119 títulos.

Desde su primer torneo profesional en el US Open 1995, cuando tenían apenas 17 años, los hermanos californianos han sumado mil 108 victorias en el circuito de dobles que les llevaron a conquistar 16 torneos de Grand Slam, 39 de Masters 1000, cuatro Copas de Maestros, un oro olímpico en Londres 2012, una Copa Davis o 438 semanas al frente del ranking mundial ATP, entre otros logros.

"El legado de Bob Bryan y Mike Bryan no sólo quedará en sus récords y logros en la pista o en su característica y enérgica celebración de choque de pecho, también en su capacidad para ayudar a popularizar y promover el deporte a nuevo público en el siglo XXI", subrayó la ATP en su página web.

Living legends.

Bob & Mike Bryan have called time on their incredible careers 👏@Bryanbrothers @bryanbros

— ATP Tour (@atptour) August 27, 2020