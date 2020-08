'Queremos unificar los campeonatos nacional y mundial de tríos': Sansón

La Nueva Generación Dinamita integrada por Sansón, Cuatrero y Forastero no se conforman con el campeonato nacional de tríos del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) que actualmente ostentan, también quieren el mundial en poder de los Guerreros Laguneros y piden la oportunidad para unificarlos.

“Cumplir tres años ya como campeones nacionales de tríos significa otro paso más para la Nueva Generación Dinamita. Era algo que nos pusimos en mente, llegar a la Ciudad de México, al CMLL y conquistar esos campeonatos. Pero también le traemos ganas a los mundiales. En otras ocasiones lo hemos dicho, que campeonato por campeonato, unificarlos, pero no se ha dado. Ese récord (tres años como monarcas) es demasiada satisfacción y significa que estamos haciendo las cosas bien. Nos seguimos preparando porque no nos confiamos para seguir cumpliendo más récords y las más defensas que se puedan”, declaró Sansón.

El hijo del legendario Carmelo Reyes Cien Caras, se dijo orgulloso de formar parte, una vez más, de un cartel de aniversario del CMLL. Pero no se conforma, quiere más.

“Se siente de maravilla estar en un aniversario del Consejo, era el objetivo que nos planteamos mi hermano y mi primo, hacer las cosas bien, esforzarnos. Se está cumpliendo pero aún nos falta más, nos falta estar más establecidos en el CMLL, más retos, aniversarios, homenajes a dos leyendas, giras a New Japan, pero vamos de la mejor manera”.

Por otra parte, el de Lagos de Moreno no descartó hacer dupla con su famoso padre en una lucha pues aseguró el “Capo de Capos” se mantiene en buen forma. Además le mandó un mensaje al Rayo de Jalisco Jr., quien desenmascaró a su papá en los años 90.

“Solamente mi papá sabe (si regresa), seria uno de mis sueños. No me ha tocado luchar con él. Está en perfectas condiciones, todavía se levanta y hace ejercicio. Estaría padre, no hay que descartarlo. En cuanto al Rayo de Jalisco pues ya son dos épocas diferentes. Nosotros somos la Nueva Generación Dinamita, buscamos nuevos rivales, nuevas oportunidades, campeonatos, cosas. Pero no le hacemos el feo al señor, si se nos pone enfrente ya sabe donde encontrarnos y adelante”.

Por lo pronto ya arrancaron las votaciones para que los aficionados elijan a sus rivales en el aniversario. Las posibles tercias que los enfrentarían son: Negro Casas, Felino y Tiger; El Valiente, Guerrero Maya y Esfinge; Blue Panther, Black Panther y Blue Panther Jr., y Virus, Raziel y Cancerbero.

La función de campeones se realizará el próximo 25 se septiembre y estarán en juego todos los títulos del CMLL.

ACTUALES CAMPEONES:

–Volador Jr., campeón mundial histórico welter de la NWA.

–Carístico y Místico, campeones mundiales de parejas

–Último Guerrero, Euforia y Gran Guerrero, campeones mundiales de tríos.

–Sansón, Cuatrero y Forastero, campeones nacionales de tríos.

–Marcela, campeona mundial femenil.

–Chamuel, campeón mundial de micro estrellas.

–Metálica, campeona nacional femenil.

Los posibles rivales de todos los campeones están en la página oficial del CMLL donde puedes votar.

