CR7 queda fuera del equipo ideal de la Champions League 2019-20

La UEFA dio a conocer los 23 futbolistas que forman parte del equipo ideal de la Champions League 2019-2020, la cual concluyó el pasado domingo con el título que consiguió el Bayern Múnich frente al Paris Saint-Germain.

La gran sorpresa es que el delantero de la Juventus, Cristiano Ronaldo, no se encuentra en el listado, en el que sí figuran nombres como el de Messi, Robert Lewandowski, Neymar, Kylian Mbappé, entre otros.

Cabe recordar que el gol del atacante portugués frente al Olympique de Lyon, fue reconocido como el mejor de la temporada, el cual se dio en los octavos de final, donde el equipo italiano fue eliminado.

–PORTEROS: Manuel Neuer (Bayern Múnich), Jan Oblak (Atlético de Madrid) y Anthony Lopes (Lyon).

–DEFENSAS: Alphonso Davies (Bayern Múnich), Joshua Kimmich (Bayern Múnich), Virgil van Dijk (Liverpool), Dayot Upamecano (Leipzig), Angeliño (Leipzig) y David Alaba (Bayern Múnich).

–CENTROCAMPISTAS: Thiago (Bayern Múnich), Kevin De Bruyne (Manchester City), Houssem Aouar (Lyon), Leon Goretzka (Bayern Múnich), Marcel Sabitzer (Leipzig), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Alejandro Gómez (Atalanta) y Thomas Müller (Bayern Múnich).

–DELANTEROS: Serge Gnabry (Bayern Múnich), Robert Lewandowski (Bayern Múnich), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Neymar (Paris Saint-Germain), Lionel Messi (Barcelona) y Raheem Sterling (Manchester City).

The UEFA Technical Observers have named their #UCL Squad of the Season 🙌

➡️ Who would be the first name on your teamsheet?

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 28, 2020