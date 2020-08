Julio César Chávez Jr habría cancelado su pelea en función de Chávez-Travieso III

Siempre polémico, ahora Julio César Chávez Jr. decidió no participar en la tercera función de exhibición de su padre contra Jorge ‘Travieso’ Arce.

El ex campeón mundial mexicano enfrentaría a Mario Cázares, pero un desacuerdo en el pacto del peso, provocó que no se realizara la pelea.

El junior aseguró que si la pelea no se realizaba en 175 libras no se realizaría.

"Va a ser en 175 libras y si no, no va a haber pelea. No va a haber pelea, el promotor soy yo. No va a haber pelea, ya dije. No va a haber pelea, 175 libras no menos ni más", aseguró Chávez molesto, en conferencia virtual con los medios de comunicación.

Chávez Jr anunció a través de sus redes sociales que canceló su participación en la función, que se realizará el 25 de septiembre en Tijuana, Baja California, publicación que borró horas después.

Hasta el momento el equipo de Cázares y los organizadores de la velada reportan que no tienen una comunicación oficial respecto a la salida del Junior de la cartelera por lo que esperan encontrar una solución para que la pelea se mantenga en pie.