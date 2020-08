Piloto de Moto GP se casará con su hermanastra

View this post on Instagram

Tantos momentos e tantas pessoas neste ano de 2019 que fizeram parte do meu caminho, fica difícil de escolher apenas 9 momentos… 2019 foi um daqueles anos onde apesar de sentir que concretizei um sonho, ao mesmo tempo foi daqueles anos desportivos onde me vi obrigado a dar um passo para trás para dar 2 para a frente! Eu acredito que não existem fracassos, existem sim oportunidades para nos reinventar e fortalecer. Ao mesmo tempo, dei um passo gigante na minha vida pessoal, o fortalecer uma ligação amorosa através de um pedido de casamento que transforma a minha relação de amor para uma relação de família, o começar da minha família. O Oliveira CUP, um projeto com um valor sentimental enorme e que me enche de orgulho, aos pilotos e aos seus pais Obrigado por me fazerem sentir especial. A todos os fãs, amigos e família abracem os momentos difíceis com amor, aceitem que a vida tem altos e baixos e nunca se tornem vítimas das circunstâncias! Vitória na VIDA é o que desejo a todos de coração! Obrigado por fazerem parte da minha vida #turma88 ❤️ 2020 É NOSSO!!!!