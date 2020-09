Alan Pulido: "Se extraña mucho jugar en Chivas"

Alan Pulido rememoró su época en Chivas y consideró que extraña jugar vistiendo la camiseta rojiblanca.

En entrevista con Marca Claro, Pulido confesó que aún no olvida a su equipo anterior.

“Obviamente se extraña mucho el hecho de jugar en Chivas. Para mi es el equipo más importante de México, el que tiene más afición. Es un club muy grande, un histórico en todos aspectos y obviamente que también allí fui referente del equipo. Logré grandes cosas y las cosas no se olvidan. Pero el hecho de estar acá en el Sporting, llego con los mismos objetivos, las mismas ganas de triunfar como hice en mi ex equipo, y lo que cambia es la vida", señaló el tamaulipeco.

Igualmente, contó que podría aparecer en las próximas convocatorias de la Selección mexicana, pues ya hablaron con él

"Me contactaron, no el Tata sino la gente que trabaja para él, y me preguntaron que cómo estaba. Me ilusiona, me motiva seguir dando lo mejor de mi y obviamente poder estar en la selección es algo muy importante, para tratar de estar ahí y representar a mí país" dijo el delantero mexicano.

Con el conjunto rojiblanco, 'Puligol' jugó 117 partidos oficiales y anotó 41 goles en total.