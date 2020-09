Rey Mysterio sufre lesión y será baja por varios meses

Malas noticias para la dinastía Mysterio.

El luchador enmascarado Rey Mysterio sufrió una lesión durante su última lucha por lo que se perderá el resto del 2020.

WWE informó que el “amo del 619” sufrió un desgarro de tríceps tras su combate en Payback, apenas este domingo.

INJURY UPDATE: @reymysterio suffered a torn triceps during his match at #WWEPayback Sunday night. https://t.co/IIMuVJlFMq

— WWE (@WWE) September 1, 2020