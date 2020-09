Kansas City Chiefs reciben sus anillos de campeones

Los jugadores del equipo campeón de la NFL, los Kansas City Chiefs, recibieron sus anillos de campeón que consiguieron el pasado 2 de febrero en Miami, en el Super Bowl LIV, donde se impusieron 31-20 a los San Francisco 49ers.

La ceremonia se llevó a cabo en el Arrowhead Stadium donde estuvieron los integrantes del plantel como Patrick Mahones, Tyreke Hill, Samuel Watkins entre otros.

El evento fue sin público en las gradas debido a la pandemia de la Covid-19.

Find someone that looks at you the way @PatrickMahomes looks at his Super Bowl ring 😍 pic.twitter.com/0Ew0aMKqtG

— Kansas City Chiefs (@Chiefs) September 1, 2020